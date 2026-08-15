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Spor Fenerbahçe sessizliğini bozdu! Jamie Gittens iddiaları gerçek mi?
Spor

Fenerbahçe sessizliğini bozdu! Jamie Gittens iddiaları gerçek mi?

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Fenerbahçe sessizliğini bozdu! Jamie Gittens iddiaları gerçek mi?

Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Jamie Gittens ile ilgilendiği yönündeki transfer haberlarına açıklık getirdi.

Fenerbahçe, Jamie Gittens transferiyle ilgili gündeme gelen haberlarin ardından sessizliğini bozdu.

 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Bugün bazı mecralarda, Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile Kulübümüzün ilgilendiğine yönelik yer alan haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, gerçek dışı transfer iddiaları ve oluşturulmaya çalışılan suni gündemler üzerinden yönlendirme çabalarının hiçbir karşılığı olmadığını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.

 

Fenerbahçe; futbol başta olmak üzere tüm branşlarında sportif yapılanmasını, transfer politikasını ve gelecek planlamasını kendi stratejisi, ihtiyaçları ve belirlediği program doğrultusunda yürütmektedir. Bu nedenle, Kulübümüzün adı kullanılarak kamuoyu oluşturmaya ve Fenerbahçe’yi belirli yönelimlere sevk etmeye yönelik bu anlayıştan vazgeçilmesini bekliyoruz.

 

Bizim şu an tek konsantrasyonumuz Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasıdır. Büyük Fenerbahçe taraftarından da bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini; yalnızca Kulübümüzün resmi kanallarından yapılan açıklamaları dikkate alarak takımlarımıza desteklerini sürdürmelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.

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