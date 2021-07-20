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Gündem

Kurban Bayramı'nda mahalleliyi sokağa döken olay

Sultanbeyli'de bayram günü çıkan yangın mahalleliyi korkuturken, bölge halkı sokağa döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:59:00 - 2021-07-20 14:02:37
Kurban Bayramı'nda mahalleliyi sokağa döken olay

Yangın, Sultanbeyli Pirsultan sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların ardından şiddetlenen yangın yerini alevlere bırakırken sokağa dökülen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Öte yandan dumanların yükseldiği korku dolu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangının görgü tanığı Şerafettin Çoban, "Kurban kesiyorduk, dumanları gördük. Dumanlar çoğalınca koştuk. Ama itfaiye geç geldi. Evde kimse yoktu. Bayram için Tokat'a gittiler. Yangına şahit olan Volkan Özdemir, "Tüpün patladığını söylüyorlar. Ama evde kimse yoktu. Evdekiler köyde olduğu için bilgimiz yok. Ama yanındaki evlere de sıçradı gibi gözüküyor. Alevlerin çıkmasının ardından yarım saat geçtikten sonra itfaiyeler geldi. İtfaiye geç geldiği için ev kül oldu" dedi.

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