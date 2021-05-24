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İSLAM Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021?
İSLAM

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021?

Müslümanların heyecanlı beklediği Kurban Bayramı sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala Müslümanlar, sürece ilişkin detayları araştırmaya başladı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı’nın ve Bayram tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün olur 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:16:00 -
Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2021 Diyanet Dini Günler Takvimine göre 2021 Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz 2021 tarihine denk gelmektedir. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün olur 2021?

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021?

Kurban Bayramı’nın arife günü pazartesi gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla o günün yarım gün tatil olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu Bayramın son günü ise cuma gününe denk gelmektedir. Yani vatandaşların bu süreçte 6,5 gün tatil yapacağı bekleniyor. Ancak hükümet, arife gününü tam gün tatil ederse Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkabilir.

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