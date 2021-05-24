Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2021 Diyanet Dini Günler Takvimine göre 2021 Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz 2021 tarihine denk gelmektedir. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün olur 2021?

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2021?

Kurban Bayramı’nın arife günü pazartesi gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla o günün yarım gün tatil olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu Bayramın son günü ise cuma gününe denk gelmektedir. Yani vatandaşların bu süreçte 6,5 gün tatil yapacağı bekleniyor. Ancak hükümet, arife gününü tam gün tatil ederse Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkabilir.