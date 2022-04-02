Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kurban bayramının da ne zaman idrak edileceği araştırılmaya başlandı. Peki, kurban bayramı ne zamana denk gelecek?

Kurban bayramı ne zaman 2022? Kurban bayramı hangi aya denk geliyor?

Ramazan bayramı 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı ise

9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı arifesi 7 Temmuz Cuma gününe den geliyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında bayrama kısa süre kala açıklaması yapılacağı tahmin ediliyor.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.