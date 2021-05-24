Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu? Ramazan bayramı koronavirüs salgınının gölgesinde geçti. Vatandaşlar aşılama hızıyla birlikte kurban bayramının daha normal geçmesini bekliyor. Peki, kurban bayramına ne kadar kaldı?

Kurban Bayramı ne zaman?

Geçtiğimiz sene 11 Mayıs ve 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarının ardından kurban bayramında kısıtlamalar uygulanmamıştı. Bu yıl da normalleşme takvimi 1 Haziran’da uygulanmaya başlanacak. Bu sebeple belli başlı kuralların olacağı ancak kısıtlamaların yaşanmayacağı bir bayram bekleniyor. Kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma

Kurban ibadetinin hükmü nedir?

Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.