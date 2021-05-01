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İSLAM Kur'an’da alkol yasağı ayeti | Alkol hangi sürede yasaklanmış?
İSLAM

Kur'an’da alkol yasağı ayeti | Alkol hangi sürede yasaklanmış?

Hangi ayetlerde alkolün haram olduğu geçiyor? Son günlerde pek çok kişi alkol yasağı hakkında araştırma yapıyor. Peki, hangi ayetlerde alkolün haram olduğu yer alıyor. Alkolün yasaklandığı ayetler hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 11:37:00 - 2021-05-01 11:50:46
Kur'an’da alkol yasağı ayeti | Alkol hangi sürede yasaklanmış?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde gündemde alkol yasağıyla ilgili konular yer almaya başladı. Alkolün hangi ayetlerle yasaklandığı da merak ediliyor. Peki, alkolün haram olduğu hangi ayetlerde yer alıyor?

Kur'an’da alkol yasağı ayeti | Alkol hangi sürede yasaklanmış?

Mâide Suresi - 90-91 . Ayet

90.Ayet:  Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

91.Ayet: Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?

Bakara Suresi 219. Ayet

Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için âyetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.

Dinimizde sarhoşluk veren içkilerin çoğu haram olduğu gibi azı da haramdır.Müslüman'ın alkollü içki ve uyuşturucudan uzak durması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan şarap (içki) ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (Mâide, 5/90-91) buyurulmaktadır.
Hadislerde de sarhoşluk veren bütün maddelerin içilmesi/alınması yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber, “Sarhoşluk veren her içki haramdır” (Buhâri, Vudû, 71; Edeb, 80; Müslim, Eşribe, 7); “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır” (Ebû Dâvud, Eşribe, 5: Tirmizî, Eşribe, 3) buyurmuştur.

 

 

 

 

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