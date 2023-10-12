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Dünya Kur'an-ı Kerim yakan alçağın cezası kesildi
Dünya

Kur'an-ı Kerim yakan alçağın cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 14:54:00 -
Kur'an-ı Kerim yakan alçağın cezası kesildi

İsveç'in Linköping kentinde 2020 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı bir kişi nefret suçundan hüküm giydi.

İsveç'in Linköping kentinde 2020 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı bir kişi nefret suçundan hüküm giydi.

Linköping Mahkemesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasının görüntüsünü çekerek ve bunun üzerine İslamofobik müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşmasından dolayı nefret suçu işlediğinin tespit edildiği ve hüküm giyen söz konusu kişiye 800 kron para cezası verildiği belirtildi.

Linköping kentinde 11 Eylül 2020'de 27 yaşındaki aşırı sağcı bir kişi Kur'an-ı Kerim'in üzerine domuz pastırması koyduktan sonra yakarak, Linköping Camisi önüne bırakmıştı. Bu saldırıyı filme alan aşırı sağcı, Srebrenitsa soykırımını yücelten ve Müslümanların toplu katliamını öven şarkıları çektiği filme eklemişti. Filmi sosyal medyasında yayımlayan aşırı sağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Yorumlar

ilimcahaleti kaldırır ahmaklığa birşey yapmaz abdülhakim arvasi tüm ehli iman islamın ruhlarına elfatiha

kendi menfatini cebini düşünen müslüman cennet bekleme bu islamakurana hakareteden cahiler sizden hakkının alacak

Grilled Naked Wings

eeee yani isvec e nato ya yesil isik mi acalim yeni akit muduru
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