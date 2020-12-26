Kur’an eğitim merkezi olacak

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizin bugünü, yarını ve geleceği gençlerimizin, en iyi şekilde yetişmesi, donanımlı şekilde geleceğe hazırlanması için bu her şeyden daha önemli. Biz daha önce Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin himayesinde 81 ilde 81 anaokulu projesini Kızılay'la başlatmıştık. Bu proje de onun tamamlayıcısı niteliğinde bir proje." dedi.

Yıldırım, Kartal'da eşi Semiha Yıldırım adına inşa edilen "Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camisi"nin açılışında konuştu.

Kışın ortasında güzel bir günde güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Uzaktan yakından gelen bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Dinimizin ilk emri 'Oku'. Beşikten mezara kadar ilim öğrenme bizim için hep tavsiye edilmiştir. Burası küçük bir külliye. Camisiyle Kur'an kursuyla, burada bu bölge öncelikli olmak üzere 4-6 yaş grubu yavrularımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel bilgileri öğrenecek. Aynı zamanda da okullarında müfredata uygun olarak gereken derslerine devam edecekler." diye konuştu.

Yıldırım, külliyede sadece 4-6 yaş grubu çocukların değil, kadınların da eğitim alabileceğini söyledi. Külliyenin camisi, lojmanı ve otoparkıyla 6 bin metrekarelik alanda kurulduğunu belirten Yıldırım, yapının inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, aile olarak eserin meydana gelmesine katkı vermekten büyük onur duyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bugünü, yarını ve geleceği gençlerimizin, en iyi şekilde yetişmesi, donanımlı şekilde geleceğe hazırlanması için bu her şeyden daha önemli. Biz daha önce Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin himayesinde 81 ilde 81 anaokulu projesini Kızılay'la başlatmıştık. Bu proje de onun tamamlayıcısı niteliğinde bir proje. Orada ağırlıklı olarak okul öncesi eğitim esas alınıyordu, burada yine okul öncesi eğitimle beraber bir boyut daha eklendi temel dini konular ve Kur'an öğrenme gibi. Bugün 81 ile 81 Kur'an kursu gibi güzel bir projeyi de bu açılış vesilesiyle başlatmaktan dolayı ayrıca mutluyum."

Yaklaşık bir yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci yaşandığını hatırlatan Yıldırım, bunun bütün dünyanın hayatını alt üst ettiğini söyledi. Yıldırım, ufak bir mikrobun herkesi dize getirdiğini belirterek, 2020'nin bütün insanlık için zor bir yıl olduğunu ifade etti.

Zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Yıldırım, 2021'in daha güzel geçmesi temennisinde bulundu. Dünyada eser bırakmanın önemli olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Adam odur ki bu dünyada bırakmalı bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Allah'a hamdolsun bir değil binlerce eseri 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde bize yapmayı nasip etti." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise şehirlerin kalbinin camiler olduğunu söyledi. Erbaş, camilerin İslam diyarının mühürleri olduğunu dile getirerek, "İşte burada kubbesiyle minareleriyle, külliyesiyle Kur'an kursuyla bu mahallenin bu şehrin kalbinin merkezindeyiz. İstiklal Marşı şairinin şu mısralarını hatırlamamak imkansız 'Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.'" ifadelerini kullandı.

Erbaş, bu caminin adının önemli bir olayı hatırlattığına işaret ederek, "Hicret Camisi. Allah Resulü Efendimiz Mekke'den Yesrib'e hicret edip, orayı nurlu şehir Medine-i Münevvere haline getirebilmek için ilk yaptığı işlerden biri Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek oldu." dedi.

Öğretmen ve Kur'an kursu kavramlarının birbirine çok yakıştığını, imamların, müezzinlerin en önemli unvanlarından birinin de muallimlik olduğunu anlatan Erbaş, Hazreti Peygamber'in "Ben muallim olarak gönderildim." hadisini anımsattı.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti İstanbul milletvekilleri Şamil Ayrım, Fatih Süleyman Denizolgun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Külliye ve caminin açılışı, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasının ardından yapıldı.

Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma namazını kıldırdı.