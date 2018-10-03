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Kur çetesine şafak baskını

Türk ekonomisine zarar vermek isteyen kur çetesi 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon TL gönderdiği tespit edildi. Yurtdışı hesaplarına gönderilen paraların arkasından ise terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C çıktı. Gözaltı kararı verilen 418 kişiden 280’i yakalandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:36
Kur çetesine şafak baskını

Terör saldırıları ve darbe girişimlerine rağmen 8 yıldır kesintisiz büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisini hedef alan hainlere şafak operasyonu yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 418 şüpheliden 280’i şafak baskınıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

Terör örgütleriyle irtibatlı çıktı

İşlemlerin bir kısmının ticari nitelikte olabileceği ancak bazı şüphelilerin ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Kullanmak için uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanmak'', ''uyuşturucu ticareti yapmak'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Yine bazı şüpheliler hakkında MASAK veritabanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen istihbari verilerde de PKK, FETÖ, DHKP-C gibi ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğu tespit edildi.

Ekonomi için tehlike arz ediyor

Bu tespitler doğrultusunda, yapılan işlemlerden bir kısmının da Türkiye'nin ekonomik güvenliği bakımından tehlike arz ettiği belirtildi. MASAK raporundan belirtilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 267 şüphelinin haricinde, yurt içi para transferleri olan çoğunluğu İran uyruklu 103 yabancı şahıs, yüksek tutarlı transfer işlemi gerçekleştiren 40 şüpheli ve vekaletle işlem yapan 8 şüphelinin tespit edildiği, toplamda 418 şahıstan 280 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:36
  1. Türkiye ekonomisi
  2. şafak baskını
  3. MASAK
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi
  5. ATM
  6. döviz kurları
  7. Emniyet Genel Müdürlüğü
  8. PKK
  9. FETÖ
  10. DHKP-C
  11. Hizbullah
  12. terör örgütleri

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