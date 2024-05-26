Kupa şampiyonu Beşiktaş ligi mağlubiyetle bitirdi!
Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yenerek ligi üç puanla bitirdi.
Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yenerek ligi üç puanla bitirdi.
4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall’un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0. 20. dakikada Semih Kılıçsoy rakibinden kaptığı topla ceza sahasına sol çaprazdan girip şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.
35. dakikada Mustafa Hekimoğlu’nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle tamamlandı.
57. dakikada Beşiktaş Fahri’nin kafa vuruşunda gol sesi çıkmadı. 61. dakikada ev sahibi ekip etkili ataklarının sonucunda Yasin Özcan ile farkı ikiye çıkardı: 2-0
71. dakikada Aytaç Kara’nın sert şutu savunmadan geri döndü. 77. dakikada maçın etkili isimlerinden genç Fahri’nin yerine oyuna Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal oyuna girdi. 87. dakikada Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile tabelayı değiştirdi: 2-1
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Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş rakibine 2-1 yenilerek Süper Ligi mağlubiyetle noktaladı.