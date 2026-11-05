  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığından AB’nin 2026 Türkiye Raporu’na sert tepki! Rumlara mı yazdırdınız! FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam! 93 yıl sonra paylaşıldı: Botanikçi kılığındaki 2 İngiliz’in şüpheli faaliyetleri MİT raporunda Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek Soysuz lafını üzerine alıp öfkelenmişti! Mahkeme, Şevki Yılmaz’ı tehdit eden ırkçı Ümit ile aynı fikirde çıktı O ilimizde yaşayanlar dikkat! 7 ilçede okullar 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçecek Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama Sözde emperyalist karşıtları Mekke Anlaşmasına da karşı: Bu ‘TİP’ten başka ne beklenir? “Beyin yıkama operasyonu” ve “gettolaştırma” dediler: Bu fotoğrafla fırtınayı kopardılar
Gündem Erzincan'da şaşırtan dostluk! Tilkiyle sohbet edip çerez ikram etti
Gündem

Erzincan'da şaşırtan dostluk! Tilkiyle sohbet edip çerez ikram etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Erzincan'da şaşırtan dostluk! Tilkiyle sohbet edip çerez ikram etti

Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiye çerez ikram eden bir vatandaşın sevimli hayvanla kurduğu yakınlık, izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Tilkinin hiç çekinmeden vatandaşın elinden yiyecek alması ve ikili arasında yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'da doğanın ortasında yaşanan sıra dışı karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu. Doğada gezintiye çıkan bir vatandaş, karşısına çıkan tilkiyi görünce uzaklaşmak yerine hayvanla ilgilenmeye başladı.

TİLKİYE ELLERİYLE ÇEREZ YEDİRDİ

Yanındaki çerezleri tilkiye ikram eden vatandaş, hayvanın kendisine yaklaşması üzerine yiyecekleri eliyle uzattı.

Tilki ise kendisine sunulan çerezleri alarak yemeye başladı. Vatandaşın sakin tavırları ve tilkinin yiyeceklere gösterdiği ilgi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

BİR DE TİLKİYLE SOHBET ETTİ

Yaşananların en dikkat çekici tarafı ise vatandaşın tilkiyle konuşması oldu.

Hayvana yiyecek verirken bir yandan da onunla sohbet eden vatandaşın bu davranışı, çevrede bulunanların ilgisini çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vatandaş ile tilki arasındaki karşılaşma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde tilkinin uzatılan yiyecekleri tükettiği, vatandaşın ise hayvanla ilgilenmeyi sürdürdüğü görüldü.

Doğada yaşanan bu ilginç karşılaşma, insan ile yaban hayvanı arasındaki beklenmedik yakınlığı gözler önüne serdi.

Not: Yaban hayvanlarının insan eliyle beslenmesi, doğal beslenme alışkanlıklarını değiştirebileceği ve insanlara alışmalarına neden olabileceği için uzmanlar tarafından önerilmiyor.

Ormanda mantar topluyordu! Ayının saldırısına uğradı
Ormanda mantar topluyordu! Ayının saldırısına uğradı

Yerel

Ormanda mantar topluyordu! Ayının saldırısına uğradı

Yem toplamak için ormana gitti, geri dönmedi! Acı haber geldi
Yem toplamak için ormana gitti, geri dönmedi! Acı haber geldi

Yerel

Yem toplamak için ormana gitti, geri dönmedi! Acı haber geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı
Gündem

Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın köşesinde gündeme getirdiği ve TFF üyesi bir hukukçunun Tera Yatırım üzerinden batık bir şirketi halka arz etme v..
İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!
Gündem

İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!

Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşe yazısında toplumda yaşanan ahlaki yozlaşmayı sert ifadelerle eleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgis..
Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!
Gündem

Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında dinlenen her tanık, Ekrem İmamoğlu yönetiminde kurulan devasa bir soygun ekosistemini göz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23