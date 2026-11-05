Erzincan'da şaşırtan dostluk! Tilkiyle sohbet edip çerez ikram etti
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Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiye çerez ikram eden bir vatandaşın sevimli hayvanla kurduğu yakınlık, izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Tilkinin hiç çekinmeden vatandaşın elinden yiyecek alması ve ikili arasında yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzincan'da doğanın ortasında yaşanan sıra dışı karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu. Doğada gezintiye çıkan bir vatandaş, karşısına çıkan tilkiyi görünce uzaklaşmak yerine hayvanla ilgilenmeye başladı.
TİLKİYE ELLERİYLE ÇEREZ YEDİRDİ
Yanındaki çerezleri tilkiye ikram eden vatandaş, hayvanın kendisine yaklaşması üzerine yiyecekleri eliyle uzattı.
Tilki ise kendisine sunulan çerezleri alarak yemeye başladı. Vatandaşın sakin tavırları ve tilkinin yiyeceklere gösterdiği ilgi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
BİR DE TİLKİYLE SOHBET ETTİ
Yaşananların en dikkat çekici tarafı ise vatandaşın tilkiyle konuşması oldu.
Hayvana yiyecek verirken bir yandan da onunla sohbet eden vatandaşın bu davranışı, çevrede bulunanların ilgisini çekti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Vatandaş ile tilki arasındaki karşılaşma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde tilkinin uzatılan yiyecekleri tükettiği, vatandaşın ise hayvanla ilgilenmeyi sürdürdüğü görüldü.
Doğada yaşanan bu ilginç karşılaşma, insan ile yaban hayvanı arasındaki beklenmedik yakınlığı gözler önüne serdi.
Not: Yaban hayvanlarının insan eliyle beslenmesi, doğal beslenme alışkanlıklarını değiştirebileceği ve insanlara alışmalarına neden olabileceği için uzmanlar tarafından önerilmiyor.