Erzincan'da şaşırtan dostluk! Tilkiyle sohbet edip çerez ikram etti

Erzincan'da doğanın ortasında yaşanan sıra dışı karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu. Doğada gezintiye çıkan bir vatandaş, karşısına çıkan tilkiyi görünce uzaklaşmak yerine hayvanla ilgilenmeye başladı.

TİLKİYE ELLERİYLE ÇEREZ YEDİRDİ

Yanındaki çerezleri tilkiye ikram eden vatandaş, hayvanın kendisine yaklaşması üzerine yiyecekleri eliyle uzattı.

Tilki ise kendisine sunulan çerezleri alarak yemeye başladı. Vatandaşın sakin tavırları ve tilkinin yiyeceklere gösterdiği ilgi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

BİR DE TİLKİYLE SOHBET ETTİ

Yaşananların en dikkat çekici tarafı ise vatandaşın tilkiyle konuşması oldu.

Hayvana yiyecek verirken bir yandan da onunla sohbet eden vatandaşın bu davranışı, çevrede bulunanların ilgisini çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vatandaş ile tilki arasındaki karşılaşma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde tilkinin uzatılan yiyecekleri tükettiği, vatandaşın ise hayvanla ilgilenmeyi sürdürdüğü görüldü.

Doğada yaşanan bu ilginç karşılaşma, insan ile yaban hayvanı arasındaki beklenmedik yakınlığı gözler önüne serdi.

Not: Yaban hayvanlarının insan eliyle beslenmesi, doğal beslenme alışkanlıklarını değiştirebileceği ve insanlara alışmalarına neden olabileceği için uzmanlar tarafından önerilmiyor.