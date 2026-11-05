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Spor Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar deliye döndü
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar deliye döndü

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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar deliye döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya sahasında 9-1 mağlup olan Lens'te tarihi hezimetin ardından dikkat çeken anlar yaşandı. Fransız ekibinin futbolcuları, ağır yenilgi sonrası taraftarlarından özür diledi. Ancak öfkeli taraftarlar, futbolcuları yuhalayarak tepkilerini gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransız temsilcisi Lens, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Como karşısında unutulmaz bir hezimet yaşadı. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi konuk ekip 9-1 kazanırken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde büyük tepki vardı. Lens taraftarları, sahadan farklı mağlubiyetle ayrılan futbolcuları yuhalayarak tepkilerini gösterdi.

 

TARAFTARLAR FUTBOLCULARI YUHALADI

Tarihinin en ağır Avrupa yenilgilerinden birini yaşayan Lens'te maç sonunda dikkat çeken anlar yaşandı. Kendi sahalarında 9 gol yiyen takımlarına tepki gösteren taraftarlar, futbolcuları yuhaladı. Karşılaşma boyunca yaşanan hayal kırıklığı, son düdüğün ardından tribünlerden yükselen tepkilerle kendini gösterdi.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Tarihi mağlubiyetin ardından Lens futbolcuları, alınan sonuç nedeniyle taraftarlarından özür diledi. Sahalarında yaşadıkları 9-1'lik yenilginin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Fransız ekibinde futbolcuların özür dilemesi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

 

COMO'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ REKOR

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir galibiyete imza attı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri Anastasios Douvikas (3), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli kaydetti.

Lens'i deplasmanda 9-1 mağlup eden Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin sekiz gollük en farklı galibiyet rekorunu egale etti. Daha önce Liverpool, 2007 yılında Beşiktaş'ı; Real Madrid ise 2015 yılında Malmö'yü 8-0 mağlup etmişti.

LENS 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 9'a yükselterek ilk 8 sıradaki yerini korudu. Sahasında ağır bir yenilgi yaşayan Lens ise 3 puanda kaldı.

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