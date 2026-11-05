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Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşı ağına düşüren yasa dışı bahis çetelerine karşı tarihi bir operasyona imza attı.

#1
Foto - Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz takip sonucunda Batman merkezli 10 ilde düğmeye basıldı ve siber magandaların inlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

#2
Foto - Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!

Siber polislerinin gece gündüz sürdürdüğü teknik takip neticesinde, şebekeyi yöneten 10 üst düzey elebaşının da aralarında yer aldığı 36 şüphelinin kimliği tek tek tespit edildi.

#3
Foto - Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!

400 personelin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen dev operasyonla 32 şüpheli, suçta kullandıkları tüm dijital materyaller ve gizli haberleşme cihazlarıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

#4
Foto - Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!

Siber suç uzmanlarının banka hesap hareketleri üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, bahis vurguncularının hesaplarından tam 3 milyar 950 milyon TL tutarında devasa bir para transferi gerçekleştirildiği gün yüzüne çıkarıldı.

#5
Foto - Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!

Gençlerin geleceğini karartan ve kara parayı aklamaya çalışan bahis çetesine karşı adli işlemler titizlikle devam ederken, güvenlik güçlerinin siber vatandaki temizlik harekatı kararlılıkla sürdürülüyor.

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