Bahis çetelerine şafak operasyonu! 4 milyarlık vurgun çarkı patlatıldı!
Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşı ağına düşüren yasa dışı bahis çetelerine karşı tarihi bir operasyona imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşı ağına düşüren yasa dışı bahis çetelerine karşı tarihi bir operasyona imza attı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz takip sonucunda Batman merkezli 10 ilde düğmeye basıldı ve siber magandaların inlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Siber polislerinin gece gündüz sürdürdüğü teknik takip neticesinde, şebekeyi yöneten 10 üst düzey elebaşının da aralarında yer aldığı 36 şüphelinin kimliği tek tek tespit edildi.
400 personelin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen dev operasyonla 32 şüpheli, suçta kullandıkları tüm dijital materyaller ve gizli haberleşme cihazlarıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Siber suç uzmanlarının banka hesap hareketleri üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, bahis vurguncularının hesaplarından tam 3 milyar 950 milyon TL tutarında devasa bir para transferi gerçekleştirildiği gün yüzüne çıkarıldı.
Gençlerin geleceğini karartan ve kara parayı aklamaya çalışan bahis çetesine karşı adli işlemler titizlikle devam ederken, güvenlik güçlerinin siber vatandaki temizlik harekatı kararlılıkla sürdürülüyor.
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