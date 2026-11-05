Dünyaca ünlü giyim markasından şaşırtan karar! 260 bin koyunla birlikte dev arazilerini sattı

Dünyaca ünlü İtalyan giyim markası Benetton, tekstil sektörünün dışında gerçekleştirdiği en büyük yatırımlarından birini sonlandırdı. Arjantin'in Patagonya bölgesinde yaklaşık 35 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraşan şirket, devasa büyüklükteki arazilerini ve çiftlik işletmelerini sattı.

Giyim sektöründeki faaliyetleriyle tanınan Benetton'un yüz binlerce hayvanın yetiştirildiği çiftliklere sahip olması ise şirketin pek bilinmeyen yatırımlarından birini yeniden gündeme taşıdı.

GİYSİ ÜRETMEK İÇİN KOYUN YETİŞTİRMEYE BAŞLAMIŞLARDI

Benetton ailesinin Arjantin'deki hayvancılık yatırımları 1991 yılında başladı.

Aile, ülkede faaliyet gösteren Compañía de Tierras Sud Argentino şirketini satın alarak geniş tarım arazilerinin sahibi oldu.

Özellikle yünlü giysileriyle tanınan marka, tekstil üretiminde ihtiyaç duyduğu yünün tedarikini güvence altına almak amacıyla koyun yetiştiriciliğine ağırlık verdi.

Yıllar içerisinde büyüyen işletmeler, dünyanın önemli yün üretim merkezlerinden biri hâline geldi.

TAM 260 BİN KOYUN VE 22 BİN SIĞIR!

Patagonya'nın geniş otlaklarında kurulan çiftliklerde yaklaşık 260 bin koyun ve 22 bin sığır yetiştiriliyordu.

Şirketin hayvancılık faaliyetleri öylesine büyüdü ki çiftliklerde yılda yaklaşık 1 milyon kilogram yün üretilmeye başlandı.

Benetton'un Arjantin'deki yatırımları yalnızca hayvancılıkla sınırlı kalmadı.

Geniş arazilerde buğday, mısır, soya ve ayçiçeği üretimi yapılırken ormancılık faaliyetleri de yürütüldü.

900 BİN HEKTARDAN FAZLA ARAZİ SATILDI

Benetton ailesinin satış kararıyla birlikte Arjantin'in dört farklı eyaletine yayılan 900 bin hektardan fazla arazi el değiştirdi.

Bu büyüklük yaklaşık 9 bin kilometrekareye karşılık geliyor.

Satışa konu olan arazilerin eyaletlere göre dağılımı ise şöyle:

Santa Cruz: Yüzde 60

Chubut: Yüzde 33

Río Negro: Yüzde 5

Buenos Aires: Yüzde 2

Böylece şirketin 35 yıldır sürdürdüğü dev tarım ve hayvancılık yatırımı sona ermiş oldu.

GİYİM DEVİNİN MALİ SIKINTILARI DİKKAT ÇEKTİ

Benetton'un bu kararı, şirketin son yıllarda tekstil sektöründe yaşadığı ekonomik güçlüklerin ardından geldi.

Hızlı moda markalarıyla rekabette zorlanan şirket, 2023 yılında 230 milyon euro zarar açıklamıştı.

Ardından yaklaşık 500 mağazanın kapatılmasını içeren yeniden yapılanma planı gündeme gelmişti.

Arjantin'deki dev satış da Benetton'un ana faaliyet alanına odaklanmaya çalıştığı dönemde gerçekleşti.

DEV ÇİFTLİKLERİN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Satış işlemi, arazilerin tek tek devredilmesi yerine işletmeleri yöneten Compañía de Tierras Sud Argentino ve Ganadera Cóndor şirketlerinin hisselerinin el değiştirmesiyle gerçekleştirildi.

Şirketleri, Adecoagro CEO'su Mariano Bosch'un öncülük ettiği yatırımcı grubu satın aldı.

Satışın toplam bedeli kamuoyuna açıklanmadı.

Yeni sahiplerin mevcut tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

35 YILLIK SERÜVEN SONA ERDİ

Benetton'un Arjantin'deki yatırımı, bir giyim markasının kendi ham maddesini üretmek amacıyla ne kadar büyük bir tarım ve hayvancılık organizasyonu kurabileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

1991 yılında başlayan yatırım süreci, yüz binlerce hayvanın yetiştirildiği ve milyonlarca kilogramlık toplam yün üretiminin gerçekleştirildiği 35 yıllık bir dönemin ardından sona erdi.