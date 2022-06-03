Kuntz’dan Milli Takım açıklaması: Birkaç küçük sıkıntı var

AMilli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Faroe Adaları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz, "C liginde olmamızdan dolayı hazırlıklarımızda özel bir değişiklik olmadı. Burak'ın milli takımı bırakmasından sonra yeni bir organizasyon ortaya çıktı. Oyuncular 4 maçı kazanarak kendi tarihlerini yazmak istiyorlar." sözleriyle basın toplantısında başladı.

İlk geldiği zamanla şimdiki zaman arasında milli takımdaki farkı da anlatan Kuntz, "İlk dönemi hesapladığımızda gruptaki durumumuz iyi değildi. Takım ruhuna odaklandık ve geliştirmek istedik. Portekiz'deki kaçan o ana gelmeyi çok istiyorduk. Oraya kadar gelebildiğimizden dolayı mutlu oldum. İtalya maçına bakarsak güzel özellikle var öne çıkan. Toplam 8 gol yemişlerdi ve onlara karşı biz 2 gol attık. Donnarumma'nın da kurtarışları oldu. İtalya maçındaki performans beni tatmin etti. Yeni bir sayfa ve yeni bir hikaye. Genç bir takımız. Her attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için." açıklamasını yaptı.

Alman teknik adam, "Cengiz'i dinlediniz. Avrupa'daki deneyiminden bahsetti. Artılarından bahsetti. Bu tarz mükemmel oyuncuları burada yetiştirebilmek yapılması gereken bir durum. Böylece uluslararası takımlar oluşabilir. Buradaki seviyenin yükselmesi önemli. Seviye burada yüksek olsa belki de kariyerlerine burada devam etmek isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Birkaç sıkıntı var"

"Tam kadro muyuz?" sorusu üzerine Stefan Kuntz, "Birkaç küçük sıkıntı var. Yarın son duruma bakacağız. 4 maçlık bir süreç. İleriye doğru bir planlama yapmamız lazım." cevabını verdi.

"Hedef aynı"

UEFA Uluslar C Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili soru üzerine Kuntz, "Normalde FIFA sıralamasında 4 ya da 8. sırada yer alan takımla ya da 100. sırada bulunan bir takımla oynadığınızda başarılı olmak istiyorsunuz. Hedef değişmiyor. Topa daha fazla sahip olmamız gerek. Pas kalitemizi geliştirmek istiyoruz. Taktiksel tarzımızda da biraz değişiklikler olacak. Ofansif varyasyon ve oyun kurma konusunda da farklı denemeler yapıyoruz." dedi.

"Antrenman performanslarını çok iyi buldum"

Ümit Milli Takım'dan hangi isimleri A Milli Takıma yakın gördüğüyle ilgili gelen soruya Kuntz, "Antrenman performanslarını çok iyi buldum. A Milli ve Ümit Takım arasındaki düzenin oturması anlamında iyi oldu. Ümit Milli Takımı ile koordinasyon iyi durumda. A Takım'da yer alacak oyuncular içinde hiç kimse bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum." cevabını verdi.

"Tiago Çukur'u aldık"

"Ümit Milli Takım'dan hangi isimler gelir Türkiye A Milli Takımı'na? Yakın olan kimler var?" sorusu üzerine Kuntz, "İyi denemeydi (gülerek). Ümit Milli Takım hocası bu konuda konuşmalı. Burak ile temasımız vardı Bielefeld'de. Spot ışıklarında olacağını söyledim. Belçika ve İsviçre'den gelecek isimler olabilir. Undav ve Umut Bozok arasında kimi seçsek diye düşünürken, Umut'tan yana tercihimizi kullandık. Sakat olduğu bilgisi iletildi ve kadrodan çıkardık. Kimi alabiliriz diye düşündük ve Ümit Milli Takımı'na döndük. Daha sonra Watford ile temas kurduk, Tiago Çukur'u aldık. Eren de iyi bir oyuncu. Ümit Milli Takım'da oynayan oyuncular bir üst seviye için iyi hazırlanıyorlar." dedi.

Cenk Özkaçar ile ilgili de konuşan Kuntz, "Tolunay Kafkas ile konuştuk. Cenk ile ilgili de konuştu. Lider bir oyuncu. İlk antrenmana çıktık ve Cenk oldukça sessiz. Tolunay Kafkas'ın dediği gibi değil. Yanına gittim. "Tolunay Kafkas senle ilgili çok farklı konuştu ama seni o şekilde göremedik" dedim. O da sonraki antrenmanda gerçek olan görüntüyü ortaya çıkardı. Oyuncu da rahatladı ve utangaçlığını attı üstünden. Tabii Fransızca biliyor. Ben de biliyorum. Lyon'a dönecek. İnşallah onun adına hayırlısı olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Burak Yılmaz açıklaması

Kuntz'tan önce konuşan Cengiz Ünder, "Kampa iyi hazırlandık. Sezon sonları her zaman zor geçer. Bizim tek hedefimiz var. 4 maçı kazanmak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Bu hedefe konsantre olduk." sözleriyle Faroe Adaları maçıyla ilgili görüşünü bildirdi.

Cengiz, "Burak ağabey (Yılmaz) uzun yıllar hizmet etti. Kaptanımızdı ve gidişine üzüldük. Ama yeni bir dönem başlıyor. Hep birlikte en iyi yerlere gelmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Genç yıldız, "Genç yaşta Avrupa'ya çıktım. Hayatımın en doğru kararıydı. Her zaman Avrupa hayalim vardı. Umarım uzun yıllar Avrupa'da oynarım. Hedefim Avrupa'da futbolu bırakmak. İnşallah gerçekleşir. 3 ülkede oynadım. Kendimi oynadığım liglerde geliştiriyorum. Umarım bir sonraki sene daha iyi olur. Artık kendimi daha güçlü hissediyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.