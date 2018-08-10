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Kumkapı'da şafak baskını!

İstanbul Kumkapı'dan Gürpınar'a taşınan balık halini terk etmeyen ve teknelerini buraya bağlanarak kaçak avlanan balıkçılara şafak baskını düzenlendi.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:29
Kumkapı'da şafak baskını!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetim ve baskına, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Liman Başkanlığı, İSKİ, Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve BEDAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı.

AV MALZEMELERİNE EL KONULDU

Hürriyet'in haberine göre, sabah 06:00 sıralarında harabe halde olan eski Kumkapı Hali'ne gelen ekipler, irili ufaklı 120 adet tekneyi alandan çıkardı. Çoğunluğu Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olmadığı halde yasa dışı avlanan teknelere ait iki bin 800 metre trol ağı, bin 900 metre halat, 16 adet trol kapısı ile sahipsiz ve parçalanmış ağlara el konuldu. Baskın sırasında sahipleri limanda bulunmayan tekneler ise yeddi emin park alanlarına götürüldü.

 LİMAN GİRİŞİ KAPATILDI

Ruhsatsız olan ve üzerinde kaçak av malzemeleri bulunan teknelerin ise sahipleri belirlendikten sonra idari para cezası uygulanacak. Yaklaşık beş saat süren çalışmalar sonucunda işgalci durumunda bulunan 120 teknenin tamamı liman dışına çıkarılarak liman girişi Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzer bariyerlerle kapatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasak avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Tekne sahiplerinin tüm uyarılara rağmen 3 yıldır Gürpınar'a gitmedikleri, ısrarla Kumkapı'yı kullandıkları açıklandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:29
  1. İstanbul
  2. kumkapı

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