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Yerel Kumar oynayan 10 kişiye ceza
Yerel

Kumar oynayan 10 kişiye ceza

Bilecik'te evde kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:10:00 -
Kumar oynayan 10 kişiye ceza

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 10 kişiye 10 bin 688 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evdeki 10 kişinin üst ve ikametteki aramalarda, 32 bin 570 lira, 2 telsiz ve aparatları, 1 dürbün, 1 kurusıkı tabanca ile açılmış iskambil kağıtları ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu uyarınca 10 kişiye toplam 10 bin 688 lira ceza verildi. Bu kişiler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem de yapıldı. Ayrıca bir kişiye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

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