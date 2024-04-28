Kumar bağımlısı dolmuş şoförü yolcuların canını hiçe saydı
Trafikte kumar oynayan dolmuş şoförü yolcuları ve kendi canını hiçe saydı.
İstanbul’da bir dolmuş şoförü, seyir halinde kumar oynarken görüntülendi.
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Trafikte kumar oynayan dolmuş şoförü yolcuları ve kendi canını hiçe saydı.
İstanbul’da bir dolmuş şoförü, seyir halinde kumar oynarken görüntülendi.
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