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Yaşam Kumar bağımlısı dolmuş şoförü yolcuların canını hiçe saydı
Yaşam

Kumar bağımlısı dolmuş şoförü yolcuların canını hiçe saydı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 01:07:00 -

Trafikte kumar oynayan dolmuş şoförü yolcuları ve kendi canını hiçe saydı.

İstanbul’da bir dolmuş şoförü, seyir halinde kumar oynarken görüntülendi.

 

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