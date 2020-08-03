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Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki:

"Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:11:33 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki:

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği plajdaki güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürmüştü.

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