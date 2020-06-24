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Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:45:24 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz."
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