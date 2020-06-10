Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Hedefimiz, maksimum seviyede turizm işletmesinin tekrar çalışması"

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz, maksimum seviyede turizm işletmesinin tekrar çalışması için gerekeni yapmak." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO Turizm Konseyi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katılan Ersoy, Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin uluslararası seyahatin artırılması olduğunu belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Uluslararası seyahatin artırılması noktasında yoğun gayretlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, hastalığın kontrol altına alınması neticesinde salgında başarılı olan ülkelerle uluslararası trafiği artırmak. Şu an ikinci aşamadayız. Ülkemize yoğun şekilde turist gönderen 60 ülke ile iletişime geçtik. Büyükelçilerimiz vasıtasıyla da sertifika programı ve hastane altyapımız ile ilgili ülkelere bilgilendirme yaptık. Bu ülkelerin muhatap bakanlarıyla turizm diplomasisi başlattık."

Ersoy, bakanlık olarak turizmde sertifikasyon süreçlerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

"Turizm sektöründe, sertifika programını Avrupa'da uygulayan ilk ülke Türkiye." diyen Ersoy, söz konusu uygulamayla ilgili tanıtım faaliyetlerine başlandığını anlattı.

Maksimum seviyede işletmenin sertifikasyon programından faydalanmasını istediklerini ifade eden Ersoy, "Kovid-19 sonuçlandıktan sonra sertifikasyonun bazı kriterlerinde değişiklik yapılarak devam edilecek. Sertifikasyona sahip çıkarak tanıtım ve pazarlamayla ön plana çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, salgın döneminde önceliğin hava trafiğini başlatmak olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Normalleşme süreciyle iç trafik başladı ve artarak devam ediyor. Haziran sonu ve temmuz ayı itibarıyla trafiğin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Bu süreçte dış hava trafiğini devreye alırsak eğer sezon da uzayarak devam edeceği için Türkiye, çok ciddi bir turizm potansiyelini geri kazanmış olacak. Hedefimiz, maksimum seviyede turizm işletmesinin tekrar çalışması için gerekeni yapmak. Bu, 2021 sezonuna başlangıç olması açısından çok önemli. Tanıtım politikalarında da bazı değişiklikler yaptık. İç turizme temmuz sonuna kadar yoğun tanıtım desteği vermeye devam edeceğiz."

Toplantıya, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, BTSO Turizm Konseyi üyeleri de katıldı.