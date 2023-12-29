Kültür Bakanı Ersoy’dan Mersin Milletvekili Ekmen’e “Mersin için çalışacağız” mesajı

Süre yetersizliğinden dolayı cevaplanamayan sorular için Bakan Ersoy’dan konuya ilişkin cevaplar geldi. Ekmen’in sorduğu sorular ve Bakan’ın cevapları şöyle:

Karacaoğlan Anıtı’nın Restorasyonu

Ekmen’in “Karacaoğlan Anıtı’nın restorasyonunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Bakan Ersoy’un cevabı şöyle: “İlgili mevzuat gereğince bakım ve onarım sorumluluğu mülkiyet sahibine aittir. Anıt, orman arazisinde bulunduğu için bizim sorumluluğumuzda değildir. Fakat Bakanlığımızca sağlanan ödeneklerle; Mersin’de Anemurium ve Uzuncaburç Örenyerleri, Anemurium Antik Kenti Odeon Yapısı, Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi ile Mersin Atatürk Evi onarımı, Cennet Cehennem Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Helenistik Kule Restorasyonu ile Kız Kalesi Aydınlatma işleri tamamlanmıştır. Akkale Örenyeri’nde bulunan Antik Deniz Feneri Yapısının ve Kelenderis Antik Kenti’nde bulunan Osmanlı Dönemi Kilisesinin Projelerinin Hazırlanması ile Gözne Kalesi Yıkılan Duvar, Gezi Güzergahı Onarımı ve Uzuncaburç Tiyatro Restorasyonu işleri yapılmakta olup 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi

Mersin Milletvekili Ekmen’in “UNESCO Dünya Geçici Listesi’nde Saint Paul Kuyusu ve Kilisesi, Alahan Manastırı, Mamure Kalesi gibi 4 kültür varlığımız var. Bunlardan en az birinin ana listeye girmesi için çabanızı rica ediyoruz” şeklindeki talebine Bakan Ersoy’dan şu yanıt geldi: “Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne kaydedilebilmesi için özgünlük, bütünlük ve korunmuşluk özelliklerinin yanı sıra istisnai evrensel değere sahip olması, 10 adet Dünya Miras Listesi Kriterleri’nden en az birini karşılaması ve en az 1 yıl Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunması gerekmektedir. Ülkemizin Dünya Miras Geçici Listesi’nde 79 adet alanı bulunmakta ve ülkelerin her yıl sadece bir adaylık dosyası Dünya Miras Komitesince değerlendirilebilmektedir. Söz konusu alanların Dünya Miras Listesi’ne adaylık durumu bu çerçevede Bakanlığımızca değerlendirilerek gerekli çalışmalar yürütülecektir.”

Turizm Geliştirme Bölgeleri

Ekmen’in “Mersin’de 8 Turizm Geliştirme Bölgeleri belirlenmiş ancak herhangi bir adım atılmamıştır” hatırlatmasına ise Bakan Ersoy şu cevabı verdi:

“Mersin ili genelinde 8 Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi (KTKGB) bulunmakta olup 7’sinin planlama çalışmaları tamamlanmış sadece Narlıkuyu Akyar KTKGB kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. Mersin Tarsus KTKGB kapsamında 10 taşınmaz üzerinde turizm tesisleri gerçekleştirilmek üzere Bakanlığımızca 2009 yılında kesin tahsisler yapılmıştır. Ancak Mersin- Tarsus Havalimanı henüz faaliyete geçmemiş olduğu ve bu durum destinasyon pazarlamasında olumsuzluklara neden olacağından bahse konu kesin tahsislerin süreleri dondurulmuştur. Bu gerekçelerin ortadan kalkmasını takiben yatırımlara başlanacaktır. Kargıcık KTKGB kapsamında 1000’er yatak kapasiteli 3 adet 5 yıldızlı otel tesisi ve Taşucu Boğsak KTKGB kapsamında 250 yatak kapasiteli 1 adet 5 yıldızlı otel tesisi yapılması için ön izin verilmiş olup 2024 yılında yatırımlar başlayacaktır. Tüm yatırımların tamamlanması halinde 12.850 yatak kapasiteli konaklama tesisleri ve 5 golf tesisi ve günübirlik tesisler Mersin ve ülke turizmine kazandırılacaktır.”

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