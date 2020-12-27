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Gündem Küfürbaz Bekir’in heykelini dikiyorlar
Gündem

Küfürbaz Bekir’in heykelini dikiyorlar

Taciz, tecavüz, zina ve yolsuzluklarla çalkalanan CHP, hizmet yerine heykel belediyeciliğinde ısrar ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:46:00 -
Küfürbaz Bekir’in heykelini dikiyorlar

 Haber Merkezi 

Ekonomiyi bahane ederek halka hizmeti askıya alan CHP’li belediyeler, sıra heykele geldiğinde milyonları israf etmekten çekinmiyorlar. İzmir halkı depremin yaralarını sarmaya çalışırken, CHP’li Buca Belediyesi, AK Parti seçmenine “g.t kılı” diyen, “göbeğini kaşıyan adam” diyerek halka hakaret eden ve ekim ayında Ankara Şehir Hastanesi’nde ölen Sözcü’nün küfürbaz yazarı Bekir Coşkun’un heykelini dikmeye hazırlanıyor. Skandal bir karar alan belediye, Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı. Milletin parasıyla millete küfreden Coşkun’un heykelini dikecek olmasına tepki gösteren AK Partili Alpay Özalan şunları kaydetmişti: “En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP’li Buca Belediyesi, 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı ‘Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

cengiz

belediye heykel adı altında yolsuzluk yapıyor acilen müfettiş gönderilmelidir. belediyelerin bu tür saçmalıklarla milletin parasını çarçur etmesi kanunla engellenmelidir.ülke heykelden geçilmiyor,hristiyanlarda bile bu kadar heykel yok. isteyen evine yaptırsın tapsın bizim paramızlayapılmasın
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