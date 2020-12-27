Küfürbaz Bekir’in heykelini dikiyorlar

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Ekonomiyi bahane ederek halka hizmeti askıya alan CHP’li belediyeler, sıra heykele geldiğinde milyonları israf etmekten çekinmiyorlar. İzmir halkı depremin yaralarını sarmaya çalışırken, CHP’li Buca Belediyesi, AK Parti seçmenine “g.t kılı” diyen, “göbeğini kaşıyan adam” diyerek halka hakaret eden ve ekim ayında Ankara Şehir Hastanesi’nde ölen Sözcü’nün küfürbaz yazarı Bekir Coşkun’un heykelini dikmeye hazırlanıyor. Skandal bir karar alan belediye, Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı. Milletin parasıyla millete küfreden Coşkun’un heykelini dikecek olmasına tepki gösteren AK Partili Alpay Özalan şunları kaydetmişti: “En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP’li Buca Belediyesi, 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı ‘Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa.”