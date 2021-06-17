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Yerel Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı
Yerel

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 09:27:00 -
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu tek katlı kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı.

Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de iş yerine gelerek malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine müdahaleye bir süre ara verildi. Bu duruma tepki gösteren fabrika ortağı Ufuk Civelek, iş arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Çevredeki ilçe belediyelerden su tankeri istenmesi üzerine Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Başakşehir belediyelerinden gelen tankerler çalışmalara destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık 3 saattir sürüyor.

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