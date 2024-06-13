Küba’da savaş rüzgarları! ABD ve Rusya tetikte

Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği aktarıldı.

NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır" denildi.

Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran’da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.



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Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır" denilmişti.