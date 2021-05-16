KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi ilanla duyurduğu belirtilen Rektörlük bünyesine Öğretim Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılacak. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular 26.05.2021 tarihine kadar kabul edilecek.
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