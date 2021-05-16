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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi ilanla duyurduğu belirtilen Rektörlük bünyesine Öğretim Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:31:00 -
KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi  Rektörlüğü  İnsan  Kaynakları  ve  Mali  İşler  Direktörlüğü  Akabe Mah.  Alaaddin  Kap  Cad.  No:130  Karatay/KONYA)  adresine  yapılacak. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular 26.05.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

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