KT-1 tipi uçak hangi ülkenin? KT-1 tipi uçak özellikleri neler? KT-1 tipi uçak nasıl bir uçak?

Konya’da düşen uçağının ardın bu kez de uçak kazası İzmir’de meydana geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.

KT-1 tipi uçak hangi ülkenin?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır.

KT-1 tipi uçak özellikleri neler?

Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

KT-1 tipi uçağını hangi ülkeler kullanıyor?

Endonezya

Güney Kore

Peru

Senegal

Türkiye