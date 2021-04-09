KT-1 tipi uçak hangi ülkenin? KT-1 tipi uçak özellikleri neler? KT-1 tipi uçak nasıl bir uçak?
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında düştü. Arama kurtarma operasyonu sonrasında 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. Konya'da da eğitim uçağı düşmüş 1 pilot şehit olmuştu. Peki KT-1 tipi uçağı hangi ülkenin? KT-1 tipi uçak özellikleri neler?
Konya’da düşen uçağının ardın bu kez de uçak kazası İzmir’de meydana geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.
KT-1 tipi uçak hangi ülkenin?
KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır.
KT-1 tipi uçak özellikleri neler?
Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.
Mürettebat: 2
Uzunluk: 10.26 m
Kanat açıklığı: 10.59 m
Yükseklik: 3.68 m
Kanat alanı: 16.01 m²
Boş ağırlık: 1,910 kg
Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop
KT-1 tipi uçağını hangi ülkeler kullanıyor?
Endonezya
Güney Kore
Peru
Senegal
Türkiye