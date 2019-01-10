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Kritik ziyaretin tarihi belli oldu! Türkiye'ye geliyorlar

Amerika Birleşik Devletlerinden bir heyet 15-16 Ocak tarihlerinde yapılacak Patriot müzakereleri için Türkiye'ye gelecek.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:12
Kritik ziyaretin tarihi belli oldu! Türkiye'ye geliyorlar

CNN Türk'ten Sena Alkan'ın aktardığı bilgilere göre ABD heyeti Patriot müzakereleri için 15-16 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Müzakereler kapsamında Dışişleri’nden de bir heyet olacak. ABD heyeti önümüzdeki hafta Savunma Sanayi Başkanlığı’nda temaslarda bulunacak. Amerikan tarafının Patriot satışı için ön şartı Türkiye'nin S-400 alımında vazgeçmesi.

Türkiye'nin Patriot alımı için uygun kredi ve ortak üretim gibi kriterleri bulunuyor. Türkiye ayrıca ABD'lilerin teknoloji transferi ve ortak üretim kousunda adımlar atmasını istiyor. Patriot müzakerelerinde bu konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Türk heyeti ay sonu Washington’da olacak. Çekilme takvimine ilişkin ABD tarafından net bir tarih istenecek. Münbiç konusu Pompeo ve Çavuşoğlu arasında imzalanmıştı. Ankara, bu konuda da somut adımlar görmek istiyor. Aksi takdirde Türkiye’nin kararlılığının vurgulanacağı söyleniyor.

Amerika’nın çekilme takvimine ilişkin Amerikan Senatör Graham’ın bazı açıklamaları olmuştu. Graham “Bir ziyaret yapabilirim Türkiye’ye” demişti. Bu ziyaret de önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Henüz takvim net değil ama Bakan Çavuşoğlu’nun da ABD’li senatörü kabulüne kesin olmamakla birlikte mümkün gözüyle bakılıyor. Amerika ile temaslar önümüzdeki haftadan itibaren hızlanarak devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:12
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Patriot
  4. Türkiye

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