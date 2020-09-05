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Dünya Kritik uyarı: Milyonlarca Müslüman tehlikede
Dünya

Kritik uyarı: Milyonlarca Müslüman tehlikede

Pakistanlı uzmanlar Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin politikaları ve ülkede yükselen İslamofobi nedeniyle ülkede yaşayan milyonlarca Müslüman'ın tehlikede olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:54:00 -
Kritik uyarı: Milyonlarca Müslüman tehlikede

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Şibli Faraz, İslamabad'da yaptığı bir seminerde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Faraz, İslamofobya'nın Hindistan'da iktidarın elinde bir araç haline geldiğini söyledi. Faraz, Başbakan Narendra Mondi'nin Müslümanların 'şeytanlaştırılmasını' teşvik ettiğini ve 'Sağcı etnik milliyetçiliği' desteklediğini belirterek Müslümanlara karı uygulanan bu politikaların ciddi sonuçlarının olacağını söyledi.

Sınırlar ötesi insani krize yol açacak

Faraz, Hinsditan'da geçen sene Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliğe atıfta bulunarak bu durumun milyonlarca Müslüman'ı tehlikeye attığını ve etkisi sınırları aşacak bir insani krize yol açacağını belirtti. Faraz ayrıca, Keşmir'in dış dünyayla iletişiminin kesilmesi nedeniyle bir yıldan uzun bir süredir katı bir sokağa çıkma yasağı altında olduğunu söyledi.

Pakistan İslam İdeolojisi Meclisi Başkanı Kıble Ayaz ise yaptığı açıklamada, uluslararası camianın hemen harekete geçmesi gerektiğini aksi takdirde yeni bir mülteci akınının yaşanabileceğini söyledi. Siyasi analist Sabina Ayyaz, ülkede Müslümanlara karşı uygulanan propagandanın yayılmasında Hint medyasının büyük etkisi olduğunu ifade ederek medyayı eleştirdi.

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