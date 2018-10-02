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Kritik Münbiç açıklaması: Son aşamaya gelindi

TSK ve ABD unsurlarının Münbiç'te ortak devriye görevine ilişkin birlikte yapacakları eğitimle ilgili son aşamaya gelindi.

02 Ekim 2018 Salı 10:14
Kritik Münbiç açıklaması: Son aşamaya gelindi

Yetkililer, ortak eğitimlere yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiği, eğitimlerin çok kısa sürede başlaması için gerekli adımların atılmakta olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te yapılması planlanan ortak devriye görevine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 53'üncü devriye görevini pazar günü gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:14
  1. tsk
  2. münbiç

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