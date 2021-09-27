Kritik kabine toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.

Milyonlarca kişinin merakla bekledği kararları Başkan Erdoğan toplantının ardından canlı yayında duyuracak.

Yüz yüze eğitim ve koronavirüs tedbileri görüşülecek

Kabine toplantısında yüz yüze eğitim,artan vakalar sonrası yeni korona tedbirleri, yeni yasama yılı ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri ele alınacak.

Yeni tedbirler gündeme gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, vaka ve vefat sayılarındaki artış, aşılama oranları ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca yüz yüze eğitimle ilgili son gelişmeler de ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, aşılama ve Türkiye'de okullarda ortaya çıkan pozitif vakalarla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirecek.

Dış politakanın sıcak başlıkları da ele alınacak

Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 27 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak.