Kritik açıklama: İran limitleri aştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'la ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

UAEA, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi ve zenginleştirilmiş uranyum stoku hususunda nükleer anlaşmada ifade edilen limitleri aştığını bildirdi.

Ajansın Tahran'ın nükleer programıyla ilgili yayımladığı raporda, İran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşma ile sınırlandırılan miktarın çok üzerinde olduğu belirtildi.

Nükleer anlaşmada İran'a uranyum stoku için 300 kilogram limit verilmişti.

Yayımlanan raporda ise 25 Ağustos itibarı ile İran'ın bu miktarın 2 bin kilogram üstünde olduğu vurgulandı.

Raporda, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini de geçtiği ve yüzde 4,5 saflığında uranyum zenginleştirdiğine işaret edildi.

İran'ın ağır su stokunun ise nükleer anlaşma sınırlarında olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi olan Fransa, ABD, Rusya, İngiltere, Çin'le beraber Almanya ile 2015 yılında imza attığı 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' olarak isimlendirilen nükleer anlaşma çerçevesinde, İran yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamalara gitmişti.

Yapılan anlaşma, İran'a en fazla 3,67 saflıkta uranyum zenginleştirme limiti veriyor. Ülkenin düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum miktarının ise 300 kilogramı gerçmemesi gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 8 Mayıs 2018 tarihinde anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinden sonra Avrupa ülkelerinin de anlaşmayı koruyacak adımları atmaması üzerine Tahran, 2019 senesinin Temmuz ayında nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak tarihinde ise anlaşmadan kaynaklanan bütün taahhütlerini askıya aldığını bildirmişti.

Anlaşmadan evvel İran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştiriyordu.

Nükleer silah üretiminde ise uranyumun en az yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi lüzumluluğu bulunuyor.