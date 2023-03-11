Kripto piyasasında yeni kriz! USDC çöktü

Kripto piyasasındaki en büyük ikinci sabitkoin, cumartesi günü ihraçcı firması Circle Internet Financial’ın batan Silicon Valley Bank’tan gördüğü zarar nedeniyle değer kaybına uğrayarak 81,5 sent’e kadar geriledi.

USD Coin veya USDC, kripto pazarlarının önemli bir varlığı ve tamamen nakit rezervleri ve kısa vadeli Hazinelerle desteklenen sabit bir 1 dolar değerine sahip olma işlevi görüyor. Ancak kabaca 40 milyar dolarlık rezervin 3,3 milyar doları, yakın tarihin en büyük ABD banka iflaslarından biri haline gelen Silicon Valley Bank'ta bulunuyordu.

Bloomberght'de yer alan habere göre, düzenleyiciler cuma günü bankaya el koyarken yatırımcılar mevduatların iadesi konusunda daha fazla netlik bekliyor. Bu boşlukta USDC, cumartesi günü Londra'da sabah itibarıyla yaklaşık 92 sentten işlem görerek 1 doların altına düştü.

Tether’de panik yok

Endişeler şimdiye kadar 1 dolarda tutulan en iyi sabitkoin Tether'e yayılmadı. Tether daha önce rezervleri üzerinde incelemeye tabi tutulmuştu.

Circle'ın Baş Strateji Sorumlusu Dante Disparte, Silicon Valley Bank'ın (SVB) düşüşünü ABD finans sistemindeki "kara kuğu başarısızlığı" olarak nitelendirirken federal bir kurtarma planı olmadan "iş dünyası, bankacılık ve girişimciler için daha geniş etkileri" olacağını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CoinGecko verilerine göre, USDC'nin dolaşımdaki yaklaşık 41 milyar token arzı ve kabaca 37 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Blockchain araştırma şirketi Nansen'e göre, son 24 saat içinde net 2 milyar dolarlık USDC itfa edildi. Bloomberg tarafından derlenen veriler, USDC'nin 81,5 sente kadar düşük işlem gördüğünü gösterdi.

Zincirleme etki

USDC gibi sabit paraların, ABD doları gibi başka bir yüksek likit varlığa karşı belirli bir değeri tutması amaçlanır. Çeşitli şekillerde gelirler ve Circle's gibi bazıları nakit ve tahvil rezervleriyle desteklenir. Yatırımcılar, kripto alım satımları arasında hareket ederken genellikle fonlarını sabitkoinlerde tutmayı tercih ediyorlar.

USDC'deki satışlar kötüleşirken, ABD merkezli kripto Borsası Coinbase Global Inc., hafta sonu USDC'nin ABD dolarına dönüştürülmesini "geçici olarak duraklatacağını" ve pazartesi günü bankalar açıldığında yeniden başlayacağını söyledi.

USDC'deki düşüşün, kullanıcıların madeni para ticareti yapmasına, ödünç almasına ve ödünç vermesine izin veren ve büyük ölçüde istikrarlı madeni para içeren ticaret çiftlerine güvenme eğiliminde olan merkezi olmayan finans uygulamaları üzerinde zincirleme bir etkisi oldu.

Kripto yatırım şirketi Satori Research'ün CEO'su Teong Hng, SVB'nin başarısızlığı hakkında "Bu hafta sonu somut bir kurtarma planı olmazsa, önümüzdeki hafta piyasaların yine kötü geçeceğini düşünüyorum" dedi.

"Panik Fiyatlandırılıyor"

Kripto sektörü halihazırda, Kasım 2021'den bu yana dijital varlıkların değerinden 2 trilyon dolar silen ve TerraUSD sabitcoin, Three Arrows Capital hedge fonu ve FTX borsası gibi bir dizi iflası hızlandıran uzun süreli bir düşüşten sarsılıyordu.

UST olarak bilinen TerraUSD belirteci, değerini korumak için bir kardeş gösterge olan Luna'yı içeren bir algoritmalar bütününü kullanmaya çalışmıştı. Bu sistemin yaklaşık 60 milyar dolarlık varlığı silmesi, sabitcoinlerin küresel düzenleyiciler tarafından incelemesini yoğunlaştırmıştı.

Kurumsal bir ticaret platformu olan Apifiny'nin CEO'su Haohan Xu, "Piyasanın, USDT'yi Luna çöküşü etrafında fiyatladığı gibi USDC'yi de 'panik fiyatlandırdığını' düşünüyorum. Bu durum Circle'ın SVB'deki riski ve Coinbase'in USDC dönüştürme işlevini kapatması tarafından yönlendiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.