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Ekonomi Kripto para piyasasında büyük çöküş! İflas endişesi devasa kayıplara neden oldu
Ekonomi

Kripto para piyasasında büyük çöküş! İflas endişesi devasa kayıplara neden oldu

Geçen hafta küresel ekonomilerde yaşananlar ve özellikle Çin'in en büyük 2. gayrimenkul şirketi Evergrande'nin iflası endişesi ile kripto paraların toplam piyasası da kayıp yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 23:52:00 - 2021-09-27 02:02:03
Kripto para piyasasında büyük çöküş! İflas endişesi devasa kayıplara neden oldu

Son 1 haftada yaşananlardan dolayı kripto paraların toplam piyasa değeri 276 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 900 milyar dolara indi.

Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın borçlarının temerrüde düşmesi ihtimaliyle küresel ölçekte bir varlık satışı gerçekleşti.

Bitcoin de bu satışlardan dolayı çarşamba günü kısa bir süreliğine de olsa 40 bin doların altını gördü. Ancak bu seviyeden başlayan tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Cuma günü Bitcoin 45 bin dolarlık kritik seviyeyi zorlarken Çin'in kripto para işlemlerine ve varlıklarına yönelik yasaklar getirdiği açıklandı.

Yatırımcısına kaybettiren kripto paralar

Cin'in kripto paraları yasal görmediğini açıklaması sonucunda Bitcoin tekrar 41 bin doların altına geriledi. Bugün itibarıyla Bitcoin'in değeri yeniden 42 bin 800 doları aştı.

Geçen haftanın Bitcoin yatırımcısına kaybı dolar bazında yüzde 12 oldu.

Ethereum'daki düşüş ise yüzde 17'yi buldu.

Cardano'daki kayıp yüzde 2 ile sınırlı kaldı.

Bu hafta 79 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gören Avalanche (AVAX) ise bugün itibarıyla son 1 haftada yüzde 0,9 düşüşle 71 dolardan işlem görüyor.

Kripto paraların 10 tanesi yatırımcısına kazandırdı

Bu fırtınalı haftada bile piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 10 tanesi yatırımcısını güldürmeyi başardı

Bunların başında son 1 haftada yüzde 43 değerlenen Celer Network geldi.

Bu kripto parayı yüzde 34,8 ile Celo ve yüzde 17,5 ile Tezos takip etti.

 

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