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Yerel Kredi kartı aidatını iade etme vaadiyle 164 bin TL dolandırdılar
Yerel

Kredi kartı aidatını iade etme vaadiyle 164 bin TL dolandırdılar

Yeniakit Publisher
2023-06-07 17:50:00 -
Kredi kartı aidatını iade etme vaadiyle 164 bin TL dolandırdılar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftçi, sosyal medyada gördüğü ilana inanıp telefonda banka hesabı bilgilerini paylaşınca 164 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftçi, sosyal medyada gördüğü ilana inanıp telefonda banka hesabı bilgilerini paylaşınca 164 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avdan köyünde yaşayan Erdoğan Kara (54), sosyal medyada gezinirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) logosu kullanılarak oluşturulmuş bir ilana rastladı.

"Meclis kararı ile vatandaşlarımızdan tahsil edilen son 3 senelik 'kart aidat' ve işlem ücretlerinizin iadesi başlamıştır. İade tutarınızı, iade ekranından öğrenip kartınıza aktarabilirsiniz." yazan ilana inanan Kara, linke tıklayınca istenen bilgileri girdi.

Bir süre sonra kendisini arayan ve banka yetkilisi olduğunu söyleyen kişinin yönlendirmesiyle hesap bilgilerini veren Kara, iki bankadaki hesaplarında toplam 164 bin lira çekildiğini fark edince şikayetçi oldu.

Erdoğan Kara, CİMER logosunu görünce güvenli olduğunu düşünerek linkteki formu doldurduğunu anlattı.
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Bundan 20 dakika sonra arayan kişinin, kendisini banka görevlisi olarak tanıttığını belirten Kara, şöyle konuştu:

"Bunlar dolandırıcılık şebekesiymiş. Bankadan kartlarım var fakat şifrelerini dahi bilmiyorum. Şahıslar buraya girerek kredi kartı hesaplarımı nasıl yaptılarsa bir yere 77 bin lira banka kartımdan aktarıyorlar. Daha sonra banka kredi kartımdan aktarmaya çalışıyor, aktaramıyor. Bir firmadan 36 bin lira alışveriş yapıyor. Nakit avansımı çekip, devletin hibe desteği yatırdığı bir hesabım var oraya atıyor. 20 bin lira da oradan kendi hesabına aktarıyor."

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bankalara 164 bin lira borcunu traktörünü ve hayvanlarını satarak ödeyeceğini kaydeden Kara, bu tür olaylara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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