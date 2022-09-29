Kraliçe torunlarının unvanlarını elinden aldı

Babası 4.Frederik'in ardından tahta oturan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 50 yıldır hükümdarlığını sürdürüyor.

Torunlarının unvanını değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde tahttaki 50'nci yılını kutlayan Margrethe, dünya gündemine oturan bir karara imza attı.

Kraliyet'ten tarafından açıklanan kararda, Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceği bildirildi.

'Kraliçe ailesini küçültüyor'

8 torunundan 4 'ünün unvanlarını elinden alan Kraliçe, gerekçe olarak torunlarının Kraliyet'in gerektirdiği sorumlulukların kendi hayatlarını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla ilgili böyle bir karar alması ise dikkat çekerek, "Kraliçe ailesini küçültüyor" olarak yorumlandı.

Torunları Danimarka tahtı için yerlerini koruyor

Büyük oğlunun 4 çocuğunun unvanına ise dokunulmadı.

Öte yandan Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.

AA'nın aktarımına göre; İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019'da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.