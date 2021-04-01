KPSS/4 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS/4 2021 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?
ÖSYM, KPSS 2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli personel alımı için yerleştirme sonuçlarını açıkladı. En yüksek, en düşük KPSS puanları belli oldu. Peki, KPSS/4 2021 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim?
2021 KPSS/4 tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamadan sonra tercih yerleştirme sonuçlarını merak edenler internette sorgulama ekranını araştırmakta. İşte “2021-KPSS/4 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim?” sorusunun cevabı…
KPSS/4 2021 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim?
KPSS/4 2021 yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM’den “16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 1 Nisan 2021 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.” duyurusu yapıldı.
En yüksek ve en düşük KPSS puanları kaç?