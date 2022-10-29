2022 ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, kaç gün? Kasım ara tatili ne zaman 2022-2023 MEB çalışma takvimi

Milyonlarca öğrencinin, velinin merakla araştırdığı ara tatil tarihleri belli oldu. Henüz hava soğumaması sebebiyle ara tatili, fırsat bilecek 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bir haftalık tatilin tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Peki Kasım ara tatili ne zaman? İşte 2022-2023 MEB çalışma takvimi takviminde yer alan ara tatil ne zaman başlıyor, toplam kaç gün sürecek?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen aradır.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

ARA TATİL TOPLAM 9 GÜN SÜRECEK!

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI’NA DENK GELİYOR!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan’da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ise okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Resmi ve dini günlerde kamu kurumları ile birlikte okullarda kapalı oluyordu. Ara tatil ve Ramazan Bayramının aynı tarihlere denk gelmesi sebebiyle ayrıca bir tatil yapılmayacak. İşte MEB 2022-2023 çalışma takvimi;

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022

15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

2023 MEB SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrenci tatil tarihlerinin yanı sıra sınav tarihlerini de merak ediyor. Ortaokuldan liseye geçiş yapacak öğrencilere LGS sınavlarına, devlet tarafından verilecek burslardan yararlanmak isteyenler ise İOBKS oturumlarına katılacak.

Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS sınavlarında ter dökecek. Bursluluk ve Liselere Geçiş Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, AYT-TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek üniversite sınavı ise ÖSYM tarafından organize ediliyor.

Henüz yeni yılın sınav takvimi açıklanmadı. Ancak LGS, YKS ve İOKBS sınavları her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde düzenlenmektedir. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilen LGS oturumu geçtiğimiz yıl 6 Haziran’da, YKS oturumları ise 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti.

2023 RESMİ TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU

Resmi ve dini bayramlarda okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı oluyor. 2023 yılında resmi tatillerin hangi güne denk geldiği belli oldu.

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2023 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arife günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (Yarım gün)

Ramazan Bayramı: 21-22-23 Nisan Cuma/ Cumartesi/ Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 Cuma

Kurban Bayramı Arife günü: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı: 28-29-30 Haziran Çarşamba/ Perşembe/ Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2023 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Cumartesi (Yarım gün) ve 29 Ekim 2023 Pazar

2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

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