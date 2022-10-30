EYT son dakika: EYT düzenlemesinde son durum ne? Erken emeklilik şartları, kararları belli oldu mu? SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları...

Son dakika: EYT, Aralık ayında Meclis'te olacak. Milyonlarca SGK'lı, Bağ-Kur'lu ve memurun gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde. “Kimler EYT kapsamında olacak” sorusu netleşmeye başlarken, kritik 8 Eylül 1999 tarihine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 17 Ağustos 1999 büyük Gölcük depreminden sadece 21 gün sonrasına denk gelen bu tarihin 31 Aralık 1999’a çekilebileceği öne sürüldü. Böylece 3600 ek göstergede olduğu gibi EYT’de de kapsamın genişlemesi ihtimali ortaya çıktı.

EYT düzenlemesi için son bir aya girilirken gözler Beştepe’den gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışmaları tamamlanan EYT için 4,5 milyondan fazla vatandaş meraklı bekleyişini sürdürürken kapsam ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT’li olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla, bazılarının dava yolu ile EYT’li olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek.

EYT'LİLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) iple çektiği düzenleme için geri sayım başladı. Peki emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alacak mı? Vergi uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr'ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

EYT'DE STAJ SAYILACAK MI?

Bakan Bilgin, staj hakkında ; "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." dedi.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, şunları söyledi: "Bazı borçlanmalar EYT kapsamına girecek ki bunlar borçlanırsa eğer sigortalılık başlangıç süresini geri çeker. Burada askerlik borçlanması en önemlilerden birisidir. Toplamda 2 yıl boyunca yapılabilecek borçlanmadır. Bir diğeri kadınlarda doğum borçlanmasıdır. Kadınlarda her bir çocuk için 2 yıl toplamda en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabiliyor.Aynı şekilde yurt dışı borçlanma yapılırsa bu da sigortalılık süresini öne çekiyor. Sözleşmeli personeller çalışmadıkları gün kadarını borçlanabiliyorlar. Mesela 30 gün varsa 15 gün prim ödendiyse geri kalan 15 gün için prim yatırabiliyorlar.Kamu görevlerindeyken seçim dolayısıyla istifa edip geri gelenler o süreyi borçlanabiliyor. Memurlar eğer ücretsiz izin kullandıysa bu tutarı borçlanabiliyorlar. Yine aynı şekilde yurt dışında tıp öğrencileri öğrenim gördüyse o süreleri de borçlanabiliyor.

EYT DÜZENLEMESİNDE KAPSAM GENİŞLER Mİ?

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunun Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Şu an itibarıyla EYT’nin kapsamının genişlemesini öngörmüyoruz. Genişletebileceğimiz çıraklık dahi Vedat Bilgin tarafından kabul edilmedi. Daha öncesinde çırak ve stajyerlerin de kapsama alınması öngörülüyordu. Bu kabul görmedi. 31 Aralık’a alınması demek daha fazla kişinin faydalanması, daha az kişinin mağdur olması demek ama buna ilişkin bir çalışma öngörülmüyor.

31 ARALIK 1999 GİRİŞLİLER DE EYT KAPSAMINA ALINIR MI?

Öyle bir çalışma yok alınması demek bunun sonunun gelmeyeceği demek. 2 binliler alınabilir. 2 bin başlangıçlılar alınabilir ve aslında bu işte tamamen bütün sigorta kollarını kapsayan düzenlemenin yapılması gerekmekte ama Vedat Bilgin, “Bu ayrı bir çalışmanın ürünü” dedi.Kişiler eğer 8 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı yoksa askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ile bu süreyi geriye çekebiliyor.

AYNI DÖNEMDE SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMIŞSA VE BUNU İSPATLARSA YASADAN YARARLANABİLİR Mİ?

Tespit davasıyla olabilir bunun için geç kalınmış aslında aralık ayında yasa çıkacak. Ama eğer 8 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı yoksa kişiler borçlanma ile bu tarihi geri çekebiliyordu. Asgari ücret şu an düşük olduğundan borçlanma miktarı düşük. Ama asgari ücret yılbaşından itibaren daha fazla artacağı için borçlanma miktarı artacak. O yüzden borçlanma imkanı olan kişilerin bunu tespit edip borçlanma yapması lazım ki ceplerinden daha az para çıksın.Kişilerin E-Devlet üzerinden sigorta sistemi üzerinden ne zaman sigortalı olurum diye bakarak o iş kollarında yoksa dava ile yerine getirmesi gerekiyor ya da çalıştığı işyerine giderek benim sigortamı yatır demesi gerekiyor.”

EYT’DE KRİTİK TARİH 8 EYLÜL 1999 DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Ancak son birkaç gündür daha önce de dile getirilen EYT kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. mynet'te yer alan habere göre; Konuya ilişkin son duyumları paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şu an bu duruma ilişkin sadece bir talep olduğunu dile getirdi. “8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasa çıktığında büyük depremden sadece 21 gün geçmişti” diyen uzman isim, “Ve özellikle Marmara Bölgesi’nde insanlar deprem sonrası canının derdine düşmüştü. O dönemde işe girişler çok da önemli değildi, hatta ertelendi. İş yerleri yıkıldı. Birçok kişi işe başlayamadı. Fiilen işe başlasa dahi işe başlama tarihleri SGK’ya geç bildirildi. Bu nedenle kapsam genişleyebilir. Bu yönde büyük bir talep var” ifadelerini kullandı.

EYT’DE KAPSAMIN GENİŞLEMESİ GÜNDEMDE

3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesinin en iyi örneklerden biri olduğunu belirten Erdursun, “Sadece 4 meslek grubunda 3600 ek gösterge beklentisi vardı. Ancak kapsamın genişletilmesi konusu daha sonra dillendirildi ve bu da karşılık buldu. Bu nedenle 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsam genişleyebilir. Bakanlık yetkilileri de bu durumu takip ediyor. Ben kapsamın genişleyebileceğini düşünenlerdenim” dedi.

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