KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi belli oldu

devlet memurluğu için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) düzenleniyor. Lise mezunu olanların Ortaöğretim KPSS'ye girmesi gerekiyor. Ortaöğretim KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Liseden mezun olan öğrencilerin katılım sağlayacağı Ortaöğretim KPSS'nin tarihi merakla bekleiyor. Peki, Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? 2018 lise KPSS sınavı tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. KPSS lisans sınav başvurularının tamamlanmasıyla birlikte de KPSS ortaöğretim başvuru tarihi merak ediliyor.

KPSS ortaöğretim başvurusu 2022 ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı oturumu 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2022 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS sınav tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır.