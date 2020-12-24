KPSS ortaöğretim alımları ne zaman olacak? Ortaöğretim KPSS atamaları ne zaman?

KPSS ortaöğretim memur alımı nasıl yapılıyor? KPSS ortaöğretim kamu personel alımı haberleri ÖSYM 2020-KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte merak edilen konular arasında yerini aldı.

ÖSYM'den KPSS ortaöğretim sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." denildi.

KPSS 2020-2 tercihleri ile 2000 üzerinde KPSS ortaöğretim memur alımı tercihleri Başlıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesine KPSS 2020/2 tercihleri kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı gerçekleştirilecek olup alımlarda 2020 KPSS ortaöğretim puanı geçerli olmakta. Memur personel kadroları için tercih yapan adaylar, puan üstünlüğüne göre atanacaklardır. Puanı yüksek olan adayların atamaları gerçekleştirilecek ve atamanın ardından adaylar herhangi bir mülakat aşamasına tabi tutulmayacak. DHMİ ve TMO memur alımlarına başvuru yapacak adaylar, ÖSYM üzerinden tercihlerini 30 Aralık 2020 tarihi ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapacak. KPSS ortaöğetim puanı ile hem memur hem de sözleşmeli personel alımı söz konusu olmakta. Personel almı ilanları İŞKUR ile Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanmakta. KPSS ortaöğretim mezunu adayların kamu iş ilanlarını takip ederek de iş başvurusunda bulunabilmekte.

KPSS ortaöğretim atama puanları

KPSS 2020/1 tercihlerinde 2582 kişilik kadro için kılavuz yayımlanmıştı. verilere göre 3 kişilik kadro boş kaldı. taban puanlara bakacak olursak, Lise mezunu için en düşük 69, Ön Lisans için en düşük 69 ve Lisans mezunları için en düşük atama puanı 50 oldu. Bu yönde KPSS 2020/1 tercihlerinde en düşük KPSS atama puanı 50,71012 puan ile kayıtlara geçti. KPSS ortaöğretim mezunu alım taban puanı kaç? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim atama puanları:

ÖSYM KPSS ortaöğretim atama taban puanları için tıklayın