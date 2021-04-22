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Eğitim KPSS önlisans bu sene var mı? KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

KPSS önlisans bu sene var mı? KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS önlisans ne zaman? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen önlisans mezunları KPSS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. KPSS önlisans ne zaman? KPSS önlisans kaç yılda bir? 2021’de KPSS önlisans var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 15:25:00 -
KPSS önlisans bu sene var mı? KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2021 KPSS takvimini açıkladı. Önlisans mezunları bu yıl sınav olup olmadığını, başvuru tarihini ve ücretleri araştırmaya başladı. Peki, bu sene KPSS önlisans yapılacak mı?

KPSS önlisans bu sene var mı? KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

Önlisans mezunlarına yönelik KPSS iki yılda bir yapılıyor. KPSS 2020 yılında yapıldı. Bu sebeple 2021’de KPSS önlisans sınavı yapılmayacak. Söz konusu sınav 2022’de yapılacak.

KPSS nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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