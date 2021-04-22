Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler KPSS’ye hazırlanıyor. KPSS oturumlarına başvuru yapmak isteyenler ise başvuru tarihleri kadar ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, 2021 KPSS başvuru ücreti açıklandı mı?

2021 KPSS ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS başvuru ücreti ne kadar 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS ücretleri 2021

Pek çok kişi KPSS 2021 başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Ancak henüz KPSS başvuru ücreti yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl; Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları başvuru ücreti 80 TL, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 80 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 55 TL olarak ücretlendirilmişti.