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KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman? KPSS memur alımları

Memur alımı 2019 KPSS 2019 sonuçları açıklandı ve adaylar hangi il hangi kurumlarda memur alımı olduğunu ve ilanlarını merak ediyor. KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman? Yüz binlerce kişinin gözü 2019 Memur alımlarında. Peki hangi ilde 2019 hangi kurum KPSS ile memur ya da sözleşmeli personel alıyor? İşte devletin 2019 memur alımıyla veya sözleşmeli personel alımıyla ilgili tüm ilanları...

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman? KPSS memur alımları

Memur alımı 2019 KPSS 2019 sonuçları açıklandı ve adaylar hangi il hangi kurumlarda memur alımı olduğunu ve ilanlarını merak ediyor. KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman? Yüz binlerce kişinin gözü 2019 Memur alımlarında. Peki hangi ilde 2019 hangi kurum KPSS ile memur ya da sözleşmeli personel alıyor? İşte devletin 2019 memur alımıyla veya sözleşmeli personel alımıyla ilgili tüm ilanları...

Aşağıdaki linke tıklayarak il il memur ve sözleşmeli personel alımlarını öğrenebilirsiniz.

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Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS PUAN SORGULAMA 2019

KPSS-B

KPSS-B, Türkiye'de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan bir atama ve kadro türüdür.

Kpss’de lise, önlisans ve lisans mezunları Kpss B sınavına katılırlar. Sınav 2 senede bir olur. Başvurular Nisan-Mayıs aylarında olur. Bu devlete düz memur alımı içindir.

Sınavda tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Güncel Konulardan Genel kültür sınavı ve matematik, Türkçe ve geometri konularından genel Yetenek Sınavı olur.

Lisans mezunlarında öğretmen adayları ve alan mezunları (kamu yönetimi, işletme, maliye..) için her sene sınav yapılır. Öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına girerler. Alan mezunları genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına girerler.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
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