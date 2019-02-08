Köylüler tarafında hasta halde bulundu! Korkudan yanına kimse yaklaşamadı Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde hasta olarak bulunan kurt, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Hasta ve bitkin olduğu görülen kurda ilk müdahale Çankırı Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde vatandaşlar tarafından fark edilerek paniğe yol açan hasta kurda ilk müdahaleyi Çankırı Belediyesi ekipleri yaptı. Uygun bir şekilde bulunduğu bölgeden çıkarılan hasta kurt, ilk yardım tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Kurdun tedavisinin Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam edeceği bildirildi. Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde hasta olarak bulunan kurt, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Köy halkının korkması sebebi ile köy muhtarının Çankırı Belediyesini bilgilendirmesi üzerine belediye veteriner hekiminin de aralarında bulunduğu ekip, Başkan Hüseyin Boz’un talimatı ile bölgeye gönderildi. Hasta ve bitkin olduğu görülen kurda ilk müdahale Çankırı Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilen kurdun tedavisinin Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam ettiği ifade edildi.

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