Köylüler su için birbirleriyle çatıştı! 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine bağlı Keçili köyünde tarlalarına su çıkartmak isteyen Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ile Kerem K, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grupta yanlarındaki tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Kavgada silahla yaralanan Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ve Kerem K, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K'yı gözaltına aldı.

Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.