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Köylüler su için birbirleriyle çatıştı! 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde köylüler arasında su yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:26
Köylüler su için birbirleriyle çatıştı! 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine bağlı Keçili köyünde tarlalarına su çıkartmak isteyen Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ile Kerem K, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grupta yanlarındaki tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Kavgada silahla yaralanan Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ve Kerem K, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K'yı gözaltına aldı.

Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:26
  1. Kırıkkale
  2. köylülerin su kavgası

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