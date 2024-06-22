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Yerel Köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı
Yerel

Köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 15:18:00 -

Kars'ta boşaltılan eski köy sular altında kaldı. Söz konusu köyden geriye sadece cami minaresi kaldı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Karakart Barajı’nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyüne bulunan kilise, eski köy evleri ve köy camisi sular altında kalırken, 200 haneli köyden geriye kalan minare kameralara yansıdı.

Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Cami minaresini cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, köyle birlikte anılarının sular altında kaldığını belirtti.

“Köyümüz sular altında”

Köylerinin sulara gömüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Burası bizim Karakurt köyü, köyden geriye sadece cami kalmış, köyün tamamı sular altında su yüzeyinde caminin minaresi görünüyor. Geldik, gördük, üzüldük, hüzünlendik. Köyümüz gediğimiz dolaştığımız köyümüz sular altında” dedi.

Öte yandan ilkbaharla birlikte kapakları kapatılan Karakurt Barajı suları altında ağaçlar, eski köy, köyde bulunan kiliseler, eski taş evler de dahil köyün tamamı sulara gömüldü. Su yüzeyinde ise 100 yıllık caminin minaresi kaldı.

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