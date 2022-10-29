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Dünya Kovmuştu, şimdi rekor tazminat ödeyecek!
Dünya

Kovmuştu, şimdi rekor tazminat ödeyecek!

Elon Musk’ın, Twitter CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu yöneticileri kovduğu ortaya çıkmıştı. Üç yönetici, toplamda 122 milyon dolar alacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:15:00 -
Kovmuştu, şimdi rekor tazminat ödeyecek!

Elon Musk’ın, Twitter CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu yöneticileri kovduğu ortaya çıkmıştı. Üç yönetici, toplamda 122 milyon dolar alacak.

Elon Musk, sosyal medya devini Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı. Ünlü milyarder, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kuş artık serbest" ifadelerine yer verdi.

Elon Musk, Twitter'ın yöneticilerini kovdu
ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal ve üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde'yi görevden aldığı iddiaları yer almıştı.

Musk, yöneticileri platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçluyor.

122 milyon dolar tazminat alacaklar

Araştırma şirketi Equilar, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk tarafından kovulan üç üst düzey yöneticinin toplam 122 milyon dolar tutarında tazminat alacağını açıkladı.

Yönetici tazminatı konusundaki araştırmasıyla tanınan Equilar, Agrawal'ın 57,4 milyon dolar, Segal'in 44,5 milyon dolar ve Gadde'nin 20 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

Bu ödemelere ek olarak, üç yönetici şirkette sahip oldukları hisseler karşılığında Musk'tan toplu olarak 65 milyon dolar daha alacak.


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