  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 08:35:34 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 884 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 103 bin 569’a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 61 bin 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 685 bin 82’ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 662 bin 490 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke konumunda bulunuyor


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!
Gündem

Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!

"Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal i..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay