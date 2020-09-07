  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19’a karşı köy köy gezen otobüs market
Aktüel

Kovid-19’a karşı köy köy gezen otobüs market

Elazığ'da köylüleri salgından korumak amacıyla otobüs market kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:52:00 -
Kovid-19’a karşı köy köy gezen otobüs market

Köylülerin yerleşim merkezlerine inerek risk altına girmelerinin önüne geçmek kentteki bir market zinciri tarafından özel olarak tasarlanan otobüs market, köy köy mahalle mahalle dolaşarak kırsalda yaşayanların gıdadan temizlik malzemesine, sebzeden meyveye her türlü market ihtiyacını karşılamasına imkan tanıyor. İki haftadır köyleri gezen otobüs marketten özellikle yaşlılar olmak üzere herkesin çok memnun olduğunu kaydeden market zincirinin yöneticisi Ömer Ateş, köy muhtarlarının kendilerini arayarak otobüsün ne zaman geleceği hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler
Dünya

Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulunan Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Yunanistan'ın ölümcül hatalar ya..
Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak
Gündem

Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak

Bu yıl 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleşt..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı