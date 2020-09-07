Kovid-19’a karşı köy köy gezen otobüs market

Köylülerin yerleşim merkezlerine inerek risk altına girmelerinin önüne geçmek kentteki bir market zinciri tarafından özel olarak tasarlanan otobüs market, köy köy mahalle mahalle dolaşarak kırsalda yaşayanların gıdadan temizlik malzemesine, sebzeden meyveye her türlü market ihtiyacını karşılamasına imkan tanıyor. İki haftadır köyleri gezen otobüs marketten özellikle yaşlılar olmak üzere herkesin çok memnun olduğunu kaydeden market zincirinin yöneticisi Ömer Ateş, köy muhtarlarının kendilerini arayarak otobüsün ne zaman geleceği hakkında bilgi aldıklarını söyledi.